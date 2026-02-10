快訊》演員群聯合聲明曝光！阻止《世紀血案》本片上映

《世紀血案》演員群們發起聯合聲明，強隊會阻止電影上映。（費思兔文化提供）

爭議電影《世紀血案》因翻拍台灣史上重大社會慘案，再加上未取得當事人或家屬授權，還疑似欺騙演員們強行拍攝，風波越演越烈。對此，包含李千娜、黃河、夏騰宏、楊小黎等演員與工作人員，陸續貼出聲明，聯合反擊製作公司，強調會阻止該部電影的上映。

針對電影《世紀血案》爭議，聯合嚴正聲明：

針對電影《世紀血案》（下稱「本片」）製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會譁然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且追究後續的法律責任，特此聯合聲明如下：

我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。

而今，製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。

我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。

本片演員及工作人員 敬上

中 華 民 國 115 年 2 月 10 日

