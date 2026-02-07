快訊／演《世紀血案》挨轟！楊小黎發全黑圖千字致歉：若知未獲授權會拒演

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

改編自真實政治懸案的電影《世紀血案》爭議持續延燒，因劇組未取得當事人林義雄家屬授權，引發大眾抵制聲浪。主要演員之一的楊小黎，今（7）日打破沉默，在社群平台發出「全黑圖」並附上千字長文，坦言自己也是在殺青記者會後，主動追問才得知劇組並未取得家屬同意。她語氣沉痛地表示，對於涉及真實歷史傷痛卻缺乏尊重的創作前提，她完全無法認同，更嚴正聲明：「若早知情，我會直接拒絕出演。」

電影《世紀血案》爭議延燒，楊小黎發千字文道歉。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

楊小黎在聲明中還原接演始末，透露最初是基於「台灣一份子」的責任感，希望透過史料讓歷史不被遺忘，才帶著敬畏之心接下這名「完全虛構的孕婦老百姓」角色。她坦言，在影視圈的過往經驗中，理所當然地以為製作方已在前期妥善溝通。「然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚」。

楊小黎強調：「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」楊小黎更爆料，自己對劇組細節掌握度極低，甚至連導演的真實身分都是在記者會當天才得知，「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉」。

此外，針對日前記者會上被網友抨擊「面對嚴肅議題仍面帶笑容」，楊小黎道歉表示：「我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。」但她也澄清：「在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」

楊小黎感嘆，這段時間的輿論壓力已對她的身心造成嚴重傷害，選擇站出來發聲是為了保護身邊的人，並守住內心的善意。她表示，目前對作品最終呈現的模樣充滿不安，但仍希望大眾能聽見她的立場。「演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾」。

