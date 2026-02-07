快訊／演《世紀血案》挨轟！簡嫚書「採2點行動」道歉了

《世紀血案》簡嫚書飾演當年林家的鄰居，今日發聲明道歉。（圖／費思兔文化娛樂）





電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，該片集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，日前才舉行殺青記者會，不料卻遭網友發起「拒看世紀血案」抵制。簡嫚書今（7）日發聲明道歉：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」

簡嫚書今日為爭議發聲明：「身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。」還原當初受邀演出追查真兇的虛構記者角色，她說身為演員很單純認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲：「然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」

廣告 廣告

簡嫚書表示：「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。」由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以才接案。

簡嫚書的聲明中提到，在2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會：「而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。」

簡嫚書表示，事件發生後沒有即時發出聲明，是因為這段時間與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權：「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。」

簡嫚書說已經造成的傷害是她始料未及，這幾天也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是她可以為此做的實際行動：「一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。」



【更多東森娛樂報導】

●就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想

●影視大亨吳敦病逝！朱延平回憶「最後一次見面」：離苦得樂

●改編林宅血案沒問林義雄！《世紀血案》遭抵制「導演身分被起底」

