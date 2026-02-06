快訊／漢堡王漲價了！2／10起套餐貴10元 一份最貴要364元

生活中心／賴俊佑報導

漢堡王宣布2月10日起套餐價貴10元(圖／漢堡王提供）

過年前速食漲一波！漢堡王宣布2月10日起A、B套餐漲10元，並停賣C套餐，換算下來單價最高的四層牛無麵包堡搭配B套餐漲至364元；另外，肯德基1月20日起單點、套餐皆喊漲，XL全明星配餐漲3元最高，升級為「超極酥」版本的原味蛋撻也貴2元。

漢堡王現行菜單。(圖／記者賴俊佑攝影）

漢堡王A、B套餐貴10元！停賣C套餐

漢堡王表示，因原物料、人事成本上漲，因應台灣整體的門市營運考量，將於2月10日調整菜單價格，升級A套餐(薯條+飲料)從45元漲至55元，升級B套餐(4塊雞塊+飲料)從55元漲至65元，C套餐(勁濃起司薯+飲料)將停賣，單點品項沒有調漲。

以最便宜的74元華鱈魚堡/經典脆雞堡來算，搭配A套餐從119元調漲至129元，以單價最高299元的四層牛無麵包堡來算，搭配B套餐從354元漲至364元；另外，漢堡王透露今年將持續展店，桃園以北為主要區域，預計開出10間新店。

肯德基1月20日起套餐、單點價格都有調漲。(圖／資料圖)

肯德基蛋撻貴2元！漲價品項一次看

肯德基1月20日起調漲價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調1.7元，升級為「超極酥」版本的原味蛋撻單顆售價49元，比原版貴2元。

A經典配餐「香酥脆薯（中）x1+百事可樂（中）x1」組合價+1元

B雞汁飯配餐「雞汁風味飯x1+百事可樂（中）x1」組合價+1元

C雙享配餐「4塊上校雞塊＋原味蛋撻x1+百事可樂（中）x1」組合價+2元

XL全明星配餐「炸雞x1+香酥脆薯（小）x1+原味蛋撻x1+百事可樂（中）x1」組合價+3元

青花椒薯條從60元漲到62元，貴2元，

點心盒-上校雞塊+香酥脆薯（小）從65元漲到67元，貴2元

香酥脆薯（小）從40元漲到41元，貴1元

香酥脆薯（中）從50元漲到52元，貴2元

香酥脆薯（大）從66元漲到69元，貴3元

超蝦點心拼盤從175元漲到182元，貴7元

分享拼盤從255元漲到268元，貴13元。

冰義式咖啡從69元漲到71元，貴2元

熱義式咖啡（小）從36元漲到37元，貴1元

熱義式咖啡（大）從49元漲到51元，貴2元

花生肉鬆嫩雞蛋堡從65元漲到67元，貴2元

花生起司蛋堡從35元漲到36元，貴1元

吮指嫩雞燒餅從56元漲到58元，貴2元

總匯歐姆蛋燒餅從50元漲到52元，貴2元

紅藜燕麥嫩雞粥從46元漲到48元，貴2元

薯餅從25元漲到26元 ，貴1元

花生吮指嫩雞蛋堡套餐從84元漲到85元，貴1元

花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐從84元漲到86元，貴2元

吮指嫩雞蛋堡套餐從75元漲到76元，貴1元

花生起司蛋堡套餐從49元漲到50元，貴1元

吮指嫩雞燒餅套餐從75元漲到77元，貴2元

總匯歐姆蛋燒餅套餐從69元漲到71元，貴2元

紅藜燕麥嫩雞粥套餐從65元漲到67元，貴2元

花生好事雙堡餐從119元漲到122元，貴3元

雙雞特享雙人餐從 138 元漲到141元，貴3元。

