快訊／澎防部30歲上士「夜潛失蹤8日」找到了！遺體臉爛⋯家屬崩潰認屍

記者林意筑／澎湖報導

澎防部何姓上士夜潛時失蹤，今日終尋獲遺體。（圖／第七岸巡隊提供）

去年12月28日，一名30歲澎防部何姓上士前往三連石滬附近潛水，事後卻因不明原因與親友失聯，家屬遲遲等不到何男消息，只好求助警方協尋，經警消人員連日前海上、岸邊搜尋皆無果。直到今（4）日中午時分，有民眾在望安西洞尾沙灘岸際發現1男性遺體，家屬得知後立即趕往指認，卻人為失蹤的何男。

據了解，30歲何姓男子為現役軍人，於澎湖防衛指揮部服役中，去年12月28日深夜11時許，何男利用休假期間出海潛水後失蹤，且機車仍留在岸邊，海巡獲報後展開搜索，軍方也同步投入搜救。直到今日中午12時30分許，有民眾在望安西洞尾沙灘岸際發現有1男性遺體卡在岸邊載浮載沉，嚇得緊急通報警消單位，後續岸巡人員前往協助將遺體搬運上岸。

廣告 廣告

經警方初步鑑定，死者穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套及戴黑錶，但由於遺體泡水多日，面部已腐爛導致無法辨認。後續有當地民眾認為，可能是去年12月底時，前往山水三連石滬濳水失蹤上士。

對此警方立即通知何男家屬，家屬得知消息後，搭乘下午三點的船抵達望安認屍，經確認為濳水失蹤的何姓男子，家屬當場痛哭失聲，後續也將何男帶回。

更多三立新聞網報導

北捷遭縱火！15歲少年「為了好玩」燒衛生紙扔垃圾桶 一查竟是累犯

為了救他命都沒了！賓士哥「急停路肩救人」反遭撞慘死 傷者一驗竟毒駕

彰化埤頭傳槍聲！89猴相約談判爆口角 27歲男酒後怒開槍：想嚇對方

2女童淪後宮！單親媽男友「猜拳決定誰陪睡」又猥褻188次 超噁犯行曝光

