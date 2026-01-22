快訊／澳洲爆槍擊案3死1傷 兇手仍在逃

國際快訊示意圖。



澳洲新南威爾斯省中部城鎮卡傑利戈湖（Lake Cargelligo）22日發生槍擊案，3人遭槍擊死亡，1人受傷。

美聯社報導，卡傑利戈湖人口僅約1500。警方發布聲明表示，接獲報案稱一個地址發生槍擊，派遣緊急服務人員前往。

人員到場後發現，2女1男已經死亡，另有1名男子受傷。警方說傷者已送醫，傷勢嚴重但情況穩定。

目前還不清楚行凶人數，且犯嫌目前仍在逃。

警方已對發送簡訊，呼籲大眾避開案發地區，同時要求當地民眾留在家中並保持通訊暢通。

澳洲雪梨的邦迪海灘去年12月14日發生重大槍擊案，造成15人喪生。行凶的父子檔宣稱受到恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）啟發，持大批槍枝在邦迪海灘攻擊參加猶太光明節活動的民眾。

