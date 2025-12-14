快訊／澳洲雪梨邦迪海灘驚傳槍案 警方籲民眾找掩護、疑有人倒臥街頭

編譯張渝萍／綜合報導

澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘驚傳槍案！根據BBC快訊報導，當地民眾表示聽到槍聲，海灘上數百人倉皇逃離，甚至有人被目睹倒臥在坎貝爾大道（Campbell Parade）一帶。警方表示，已有兩人被拘留，警方行動仍在進行中。

新南威爾斯州警方已收到有人通報海灘上有槍手。總理艾班尼斯發言人也發聲明，要求附近民眾根據警方建議離開該區，現場民眾則就地避難。

報導指，邦迪海灘為知名觀光景點。這起事件造成的傷亡仍未知。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中菲再爆南海衝突！中國海警船水砲攻擊菲漁船釀3傷 菲控中國擋救援

川普斡旋沒用！泰柬衝突續擴大 泰國宣布達叻宵禁

金額破紀錄！為防中國威脅 日2026年度國防預算擬編1.8兆台幣

2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣

