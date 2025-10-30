快訊／濃煙吞屏東透天厝⋯一對男女掛4樓陽台：救命！驚心動魄21分鐘
記者林昱孜／屏東報導
屏東市金城街今（30）日上午6時許，一戶民宅突竄火警，消防局獲報後立即趕往現場，發現4樓有2人在陽台喊救命；消防人員立刻拉起水線入內搶救，並將屋內1男1女救出，初步評估無礙，送往醫院檢查，詳細起火原因仍待調查。
透天厝不斷冒出白煙，裡頭更是因為突竄火舌煙霧瀰漫，屋內1男1女受困4樓待救，經初步評估無立即危險，6時17分救護人員遂先安撫其情緒，消防隊員於6時19分到場，隨即佈線入室搶救。
火勢於7分鐘後獲得控制撲滅，2名受困民眾於6時38分被順利救出，意識清楚，經評估後送往寶建醫院檢查，詳細起火原因待釐清。
