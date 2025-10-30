快訊／濃煙吞屏東透天厝⋯一對男女掛4樓陽台：救命！驚心動魄21分鐘

記者林昱孜／屏東報導

屏東市金城街30日上午6時許發生火警，2人受困4樓陽台喊救命。（圖／翻攝畫面）

屏東市金城街今（30）日上午6時許，一戶民宅突竄火警，消防局獲報後立即趕往現場，發現4樓有2人在陽台喊救命；消防人員立刻拉起水線入內搶救，並將屋內1男1女救出，初步評估無礙，送往醫院檢查，詳細起火原因仍待調查。

屏東市一棟透天厝突竄火舌，屋內濃煙密佈。（圖／翻攝畫面）

透天厝不斷冒出白煙，裡頭更是因為突竄火舌煙霧瀰漫，屋內1男1女受困4樓待救，經初步評估無立即危險，6時17分救護人員遂先安撫其情緒，消防隊員於6時19分到場，隨即佈線入室搶救。

廣告 廣告

歷經驚心動魄21分鐘，受困男女被救出。（圖／翻攝畫面）

火勢於7分鐘後獲得控制撲滅，2名受困民眾於6時38分被順利救出，意識清楚，經評估後送往寶建醫院檢查，詳細起火原因待釐清。

歷經驚心動魄21分鐘，受困男女被救出。（圖／翻攝畫面）

屏東市,屏東,陽台,火警,透天厝,受困（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

擲筊問看啥？太子爺慶生變追劇趴 信徒「3平板齊開」笑：有付版權費？

范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在

范姜彥豐控妻「婚內出軌」王子道德淪喪 粿粿駁不實：將會完整還原事實

范姜彥豐控粿粿：婚內出軌道德淪喪 點名男藝人「王子」462字全文曝光

