快訊／濱崎步澳門場演唱會也取消了 堅定喊：永不放棄

濱崎步澳門場演唱會也取消。翻攝Instagram @a.you

亞洲天后濱崎步（Ayumi Hamasaki）於今（9）日晚間透過個人 Instagram 帳號發布沉痛聲明，宣布原訂於 2026 年 1 月 10 日舉行的「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A \sim 1 \sim am ayu -ep. II-」澳門場演唱會確定取消。這是繼上海場之後，本次亞洲巡演再度傳出停辦的消息。濱崎步在向歌迷致歉的同時，也堅定表示「永不放棄」（will never give up on the future），承諾將會兌現與歌迷再會的約定。

澳門場確定停辦 官方協議後做出決定

濱崎步的亞洲巡演在 2024 年睽違約 16 年後重啟，並於 2025 年 6 月 14 日從香港公演再次啟動。然而，她今日發布的日文聲明指出，原定作為本次亞洲巡迴最終場的 2026 年 1 月 10 日澳門公演，在與 avex 唱片公司及主辦方協議後，因「諸般原因」而接獲中止的報告。

濱崎步表示，繼上海公演之後，再次為歌迷帶來極大的遺憾與困擾，尤其對於無法將完整的巡演最終章呈現給亞洲各地的支持者，她與整個團隊都感到非常地不甘心。

濱崎步取消演唱會，整個團隊都很難過。翻攝Instagram @a.you

承諾兌現見面約定 提供優先購票權

濱崎步除了對所有歌迷（TA）表達誠摯的歉意，也鄭重承諾「一定會創造出再次相見的時間」。

針對已購買上海場及澳門場門票的歌迷，濱崎步透露團隊正全力以赴，目標是讓這批歌迷能夠優先取得預計在 2026 年舉行的競技場（Arena）巡迴演唱會的門票。她懇請歌迷再給予一些時間，並表示將會「竭盡所能，不讓大家的遺憾付諸東流」。

英文發文展現決心 宣告與歌迷羈絆永恆

除了詳細的日文公告外，濱崎步發出英文公告。她再次對所有期待澳門場演出的歌迷致歉，並明確宣告：「我的整個團隊與我將無法為你們帶來這場演出。我誠摯地向所有期待的每個人致歉。不過，我將永不放棄未來的可能性。」（However, I will never give up on the future.）

最後，濱崎步以一句「我們的羈絆是永恆的」（Our bond is eternal.）作為結尾，展現了與歌迷共同面對挑戰、期待未來重逢的堅定決心。



