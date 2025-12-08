快訊！《灌籃高手》安西教練聲優西村知道79歲病逝！

記者林宜君／台北報導

日本聲優界再傳噩耗，曾為《灌籃高手》安西教練、《幽遊白書》喬琪早乙女及《火影忍者》第三代土影大野木配音的資深聲優西村知道，於11月29日病逝，享壽79歲。經紀公司日前正式發布訃告，表示西村知道長期受病痛折磨，葬禮已低調以家族葬方式完成，不對外公開。

西村知道原本出身舞台劇界，後來跨足聲優領域，雖多以配角為主，但多為經典角色，成為無數動漫迷的童年回憶。近期作品包括《Idol光之美少女你與我》中城蓮司一角，後由各務立基接手配音。

灌籃高手是大家的回憶，西村知道的離世讓動漫迷哀痛不已。（圖／翻攝自Threads）

今年9月，西村知道曾因健康因素暫停工作，並向粉絲表示希望康復後能回到工作崗位。不料病情惡化，僅三個月後便傳出逝世消息。經紀公司在訃文中感謝長期支持與厚愛，並尊重家屬意願，以家族葬形式完成告別儀式。

西村知道的離世讓動漫迷哀痛不已，許多人在社群平台留言追憶他的作品與童年回憶，稱他「聲音陪伴了整個青春」，「永遠的安西教練」，也表達對他不幸早逝的惋惜與不捨。

