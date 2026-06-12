快訊／火光燒紅夜空！高雄岡山本洲工業區大火狂燒 飄散刺鼻異味居民急走避
高雄市岡山區本洲工業區12日晚間7時04分驚傳火警，疑似垃圾焚化爐起火燃燒，猛烈火勢瞬間竄出沖天火光，遠處民眾都能清楚看見，現場還不時傳出疑似爆炸聲響。消防局獲報後緊急調派至少6個分隊趕赴搶救，周邊居民則反映聞到濃烈化學異味，擔憂有危險物質燃燒。目前消防人員正全力灌救中，詳細起火原因及是否有人員傷亡，仍待進一步釐清。
目擊民眾表示，現場疑似為本洲工業區內垃圾焚化爐附近發生火災，不僅火勢相當驚人，期間還不斷傳出類似爆炸聲響，令人心驚膽跳。另有民眾指出，火場周邊瀰漫濃厚化學異味，氣味刺鼻難聞，擔心燃燒物質可能涉及工業廢棄物或其他化學物質。
目前消防人員正全力布線灌救，並持續掌握火場內部狀況及是否有人員受困。至於詳細起火原因、燃燒面積及有無人員傷亡，仍有待消防及相關單位進一步調查釐清。
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