快訊／火燒鐵棺宅…80歲獨居翁「焦屍融床成一體」！妹妹急奔喪

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記者簡榮良／屏東報導

深夜一場悲劇！屏東萬巒鄉西盛路一處鐵皮屋搭建的住宅，今（13）日凌晨0時許發生火警，一名年約80歲的鍾姓老翁被尋獲時，躺在燒毀的床榻上成了一具焦屍，明顯死亡。據悉，老翁長期臥病在床，鮮少與外界往來，警方已聯繫上妹妹前來認屍，詳細起火原因有待釐清。

鐵皮屋發生火警，年約80歲的鍾姓老翁被尋獲時，躺在床上成了一具焦屍。（圖／翻攝畫面）

13日凌晨0時56分，消防接獲民眾報案於萬巒鄉西盛路住宅發生火警，立即出動萬巒、內埔、泰武及潮州等分隊，共計8車16警消2役男前往，抵達現場立即布水線搶救，1時14分撲滅火勢，並於屋內發現1名男性焦屍（約80歲）已明顯死亡，燃燒面積1平方公尺，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

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據悉，鍾姓老翁生前就長期臥病在床，平時獨居在這處鐵皮屋，鮮少與外界往來。警方已聯繫上死者妹妹前來認屍。

警方已聯繫上死者妹妹前來認屍。（圖／翻攝畫面）

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