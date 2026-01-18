快訊／「火雲邪神」梁小龍離世！親友證實：正準備告別式 武打影星殞落

記者王培驊／綜合報導

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由親友證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節未對外多作說明。

梁小龍1970年代踏入影壇，憑藉深厚的武術底子與鮮明個人特色，在華語動作影視圈占有一席之地。他曾學習詠春拳、空手道等武術，年少時即以替身演員身分參與拍攝，逐步累積實力與知名度。1980年代，梁小龍因電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》走紅，其中「陳真」一角正氣凜然、動作俐落，深植觀眾心中，也讓他與李小龍、成龍、狄龍並稱為「四龍」，成為一代功夫代表人物。

廣告 廣告

其後梁小龍一度淡出演藝圈，轉往中國發展並從商，長達近20年未活躍於螢光幕前。直到2004年，他應周星馳之邀復出，在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」，以收放自如的表演再度引發話題，不僅喚起老影迷回憶，也讓年輕世代重新認識這位老牌武打明星。

近年梁小龍多在中國工作，行程相當頻繁，經常參與活動與商演。根據港媒報導指出，就在辭世前一天（1月13日），仍有友人分享與他聚會的合照，照片中梁小龍氣色看來不錯，還親筆題字「真功夫」贈送友人，未見異狀。未料僅隔一天便傳出噩耗，讓親友與影迷震驚不已，也為華語武打影壇痛失一位重量級人物。

更多三立新聞網報導

洪詩顧失智公公！把屎把尿掀熱議 她怒喊：鬼故事不可能發生我女兒身上

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！求婚超辣網紅影片曝光 她甜喊：感受到滿滿的愛

剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他

朝日電視台墜樓死亡！他身分被挖「竟是人氣綜藝AD」 疑遭霸凌內幕曝光

