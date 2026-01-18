快訊／「火雲邪神」梁小龍驚傳過世！享壽77歲 友人悲痛證實

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的男星梁小龍驚傳於14日離世，享壽77歲。根據《香港01》報導，身邊友人已經證實死訊，梁小龍的家人目前正低調處理後事，目前暫定於26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

梁小龍驚傳離世。（圖／翻攝自微博）

梁小龍離世消息曝光後，震驚外界。而據香港媒體《東網》報導，在梁小龍逝世前一天（13日），還有人曾分享與梁小龍聚會的合照。照片中，梁小龍面帶微笑，穿著黑色外套，對著鏡頭比讚，精神相當好，當時他與朋友一同吃著深圳羅湖共享羊肉火鍋，送親筆簽名的「真功夫」字畫給對方，沒想到事隔一日竟傳來噩耗。

廣告 廣告

梁小龍為香港知名武打演員。在1970年代的香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，1980年代初他曾演出過電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》。但後來卻退出香港娛樂圈，到中國從商多年，直到2004年才復出，並參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神一角，讓他再度走紅，成為他生涯代表角色之一。





更多FTNN新聞網報導

《功夫》袁祥仁元旦病逝！太太證實噩耗 一句台詞流傳至今

曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」

曹西平驟逝！前嫂嫂龍千玉悲痛徹夜難眠 無奈他一語成讖

