快訊／「火雲邪神」梁小龍77歲辭世！曾與李小龍並稱「四龍」 於深圳舉行告別式

在電影《功夫》中飾演火雲邪神的武打影星梁小龍，驚傳於驚傳於1月14日辭世，享壽77歲。翻攝微博

一代功夫巨擘殞落！曾在電影《功夫》中飾演火雲斜神的香港著名武打影星梁小龍，驚傳於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由友人證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍並稱為影壇「四龍」，如今傳出與世長辭，不僅令武打界痛失英才，也讓無數看著他作品長大的影迷感到萬分不捨。

經典「陳真」紅遍大江南北 與李小龍成龍並稱四龍

梁小龍原名梁財生，1948年出生於香港，演藝生涯始於15歲擔任替身演員。1970年代他憑藉紮實的武術底子投身影壇，在華語動作影視圈奠定地位。1980年代，他因電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》飾演「陳真」一角紅遍大江南北，其正氣凜然、動作俐落的形象深植人心，與當時的李小龍、成龍、狄龍齊名並稱「四龍」，成為功夫片的代表人物。

梁小龍是香港著名的武打演員，曾與李小龍、成龍、狄龍齊名。翻攝微博

周星馳力邀復出《功夫》 「火雲邪神」再次震撼影壇

雖然在演藝巔峰後曾一度淡出圈外轉向商業領域，但2004年梁小龍獲得周星馳力邀，在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」宣告復出。他在片中以收放自如的演出展現深厚底蘊，成功讓新世代觀眾重新認識這位老牌功夫明星，再次掀起話題熱潮。遺屬目前正低調處理治喪事宜，預計於26日送別這位影壇長青樹，感謝他為華語武打電影帶來的輝煌年代。

梁小龍在《功夫》中飾演的火雲邪神深入人心。翻攝微博

梁小龍於1980年代，因電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》飾演「陳真」一角紅遍大江南北。翻攝微博

梁小龍受周星馳邀請復出，因扮演火神邪雲重新爆紅。翻攝微博



