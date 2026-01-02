快訊／為了過年拚了 勞保紓困3天內湧入12247件！總核准金額破97億

財經中心／李宜樺報導

年關前最後一波「搶錢潮」正式引爆。勞保紓困貸款申請進入倒數，根據最新統計，從12月31日至1月2日短短三天，全台申貸件數暴衝12,247件，申請速度明顯加快。今（2）日為最後截止日，不少勞工一早就衝進土地銀行分行排隊，現場人潮明顯升溫，氣氛緊繃，只怕錯過最後機會。

三天暴增一萬多件



土地銀行統計顯示，截至12月31日上午，勞保紓困貸款累計申請件數約11萬3千多件；但到了1月2日下午，總申請件數已衝破12萬6千件，短短三天內新增12,247件，顯示不少人直到最後關頭才出手。這波申請潮「完全是年關效應」，不少家庭急需現金周轉，紓困貸款成為救命錢。

廣告 廣告

臨櫃剩最後半小時



為因應爆量申請，土地銀行宣布全台分行今天特別加班收件。一般櫃檯業務雖於下午3點30分結束，但勞保紓困貸款臨櫃申請延長至下午5點。

網路申請到23時59分



除了臨櫃辦理，線上申請同樣是熱門管道。土地銀行提醒，網路申請系統將開放至今晚23時59分，只要在時間內完成送件就算成功。不過，由於最後一天使用人數暴增，系統可能出現壅塞，官方再三呼籲「不要拖到最後一分鐘」。

為了過年 大家真的很拚



觀察申請結構，網路申請仍占最大宗，但臨櫃案件在最後一天明顯回溫。本次勞保紓困貸款每人最高可申貸10萬元，利率為2.165%，前6個月僅繳利息、不還本金，成為年關前重要的短期資金來源。申貸資格須同時符合勞保年資滿15年、無欠繳保費、確有生活困難，且未有未清償的紓困貸款紀錄。

更多三立新聞網報導

收盤／紅盤定錨效應發威！2026台股首交易日價量齊揚創高 終場漲386點

開盤／2026台股第一個交易日喜噴2萬9！漲逾百點 台積電衝1565元再創高

財政部發錢了 領取辦法一次看！

獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看

