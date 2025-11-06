快訊／為「爭家產」三重男砍殺親姐妹！妹重傷急救、姐搶救仍亡…

（社會中心／綜合報導）新北市三重區三和路今（6日）下午驚傳兇殺命案，一名60歲陳姓男子疑因家產分配問題與姊姊（61歲）、妹妹（55歲）發生激烈爭執，情緒失控下竟持菜刀攻擊姊妹倆。警方趕抵現場後，發現姊姊左胸中刀倒臥血泊，經送醫搶救仍宣告不治，妹妹多處刀傷，目前在三重醫院接受治療。警方當場將陳男依現行犯逮捕，全案依殺人罪嫌偵辦。

據了解，陳姓一家三姊弟原本同住在三和路一帶，姊妹同住一戶，陳男與59歲妻子梅女則住在隔壁。今天下午三人疑因家產問題發生爭執，陳男突然持菜刀朝姊姊與妹妹猛砍，導致姊姊倒地重傷。梅女見狀上前阻止，也被劃傷左手掌，隨後被送往醫院治療。

警方獲報後封鎖現場採證，並帶回兇嫌進一步調查。初步了解，陳男疑似長期對家產分配不滿，積怨已久，今日再度起口角後情緒潰堤釀禍。至於詳細案發經過與動機，警方正深入釐清中。

