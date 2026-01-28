快訊／無人生還！哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 現任國會議員也罹難

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

哥倫比亞28日發生重大空難。一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。民航局確認，機上13名乘客與2名機組人員全數罹難，無人生還，罹難者中包含現任國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。

薩特納航空（Satena）一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。（圖／SatenaＸ）

這架由國營薩特納航空（Satena）營運的班機，原定自庫庫塔（Cúcuta）飛往北桑坦德省的奧卡尼亞（Ocaña）。交通部指出，飛機起飛後不久即與航管失去聯繫。航空公司資料顯示，班機於美東時間11時42分起飛，原訂12時05分降落，最後通訊停留在11時54分。

廣告 廣告

航班追蹤網站FlightAware亦顯示，飛機自卡米洛達薩機場（Camilo Daza airport）起飛後僅9分鐘，訊號便完全消失。當局隨即出動多架飛機展開搜救，最終在貝倫海灘（La Playa de Belén）鄉間地區尋獲殘骸。目前相關單位已封鎖現場並展開調查，失事原因仍待進一步釐清。

罹難者中的金特羅自2022年起擔任眾議員，代表因2016年政府與「哥倫比亞革命武裝親衛隊」（FARC）簽署和平協議而設立的「和平特別選區」，致力為暴力受害者發聲。其所屬團結黨（U Party）發聲明悼念，稱他為深具公共責任感的「和平領袖」。

更多FTNN新聞網報導

快訊／美國私人飛機才起飛後就墜毀！ 8乘客傷亡仍待確認

印尼巡邏機神秘失聯後墜毀！在濃霧山區中尋獲殘骸 發現1具遺體

捷藍班機險遇空難！ 美軍機在加勒比海「隱形」嚴重影響飛安

