快訊／無人生還！哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 現任國會議員也罹難
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
哥倫比亞28日發生重大空難。一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。民航局確認，機上13名乘客與2名機組人員全數罹難，無人生還，罹難者中包含現任國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。
這架由國營薩特納航空（Satena）營運的班機，原定自庫庫塔（Cúcuta）飛往北桑坦德省的奧卡尼亞（Ocaña）。交通部指出，飛機起飛後不久即與航管失去聯繫。航空公司資料顯示，班機於美東時間11時42分起飛，原訂12時05分降落，最後通訊停留在11時54分。
Confirman la muerte de las 15 personas que viajaban en avión de Satena, incluido el congresista de la curules de Paz, Diógenes Quintero. pic.twitter.com/QoRcaka5ne
— César Melo Romero (@Cesar_Melo_) January 28, 2026
航班追蹤網站FlightAware亦顯示，飛機自卡米洛達薩機場（Camilo Daza airport）起飛後僅9分鐘，訊號便完全消失。當局隨即出動多架飛機展開搜救，最終在貝倫海灘（La Playa de Belén）鄉間地區尋獲殘骸。目前相關單位已封鎖現場並展開調查，失事原因仍待進一步釐清。
罹難者中的金特羅自2022年起擔任眾議員，代表因2016年政府與「哥倫比亞革命武裝親衛隊」（FARC）簽署和平協議而設立的「和平特別選區」，致力為暴力受害者發聲。其所屬團結黨（U Party）發聲明悼念，稱他為深具公共責任感的「和平領袖」。
Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd
— Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026
更多FTNN新聞網報導
快訊／美國私人飛機才起飛後就墜毀！ 8乘客傷亡仍待確認
印尼巡邏機神秘失聯後墜毀！在濃霧山區中尋獲殘骸 發現1具遺體
捷藍班機險遇空難！ 美軍機在加勒比海「隱形」嚴重影響飛安
其他人也在看
印度墜機! 機上至少5人 高官與國大黨領導人帕瓦爾全罹難
[Newtalk新聞] 一架印度飛機當地時間今（28）日上午，在馬哈拉斯特拉邦的巴蘭塔機場墜毀。據機場方面證實，這架飛機當時正在嘗試降落，但偏離了跑道，最終墜毀。 據悉，這是一架龐巴迪的「利爾噴氣（Learjet）」45型飛機，是一架輕型公務機，是從孟買包租來的。 據印度民航總局消息，事發時，印度馬哈拉斯特拉邦副首席部長、國大黨領導人阿吉特·帕瓦爾與 2 名工作人員和 2 名機組人員在飛機上。初步資訊顯示，機上人員全部遇難。查看原文更多Newtalk新聞報導中共謠言滿天飛! 傳元老朱鎔基、胡錦濤死訊、還傳習遭張又俠「反殺」(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
歌仔戲小生遭「私生飯」跟蹤 上演「移形換影術」擺脫！嗨喊：好像拍電影
歌仔戲演員何佩芸加入台視8點檔《寶島西米樂 守護》演出，劇中角色「明秋華」因遇到熱情粉絲搶著握手，導致西裝袖子被扯破，只好到西服店修補，為寶島西服店的生意帶來一線生機。劇情也呈現出當年歌仔戲風靡全台、粉絲追星熱潮的盛況。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
韓27歲女歌手驚傳離世！公司證實噩耗：死因不公開
娛樂中心／李明融報導南韓抒情混音雙人組合「Acoustic Collabo」第三代女主唱牟秀珍，昨（28日）驚傳過世消息，得年僅27歲。牟秀珍於去年（2025年）才剛簽下新東家，並透過法律訴訟打贏官司、取得自由之身，原以為事業將重新起飛，未料卻在此時傳出噩耗，令粉絲深感震驚與不捨。經紀公司隨後證實死訊，並表示遵照家屬意願，將不公開詳細死因。民視 ・ 13 分鐘前 ・ 發表留言
當 WHO 選擇政治而非科學：全球公衛重建的台灣時刻
施文儀／前疾管局副局長、涂醒哲／前疾管局局長、衛生署署長鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌
世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？國民黨又要揪團去中國了！記者會宣布時間就在下週一。國民黨副主席蕭旭岑：「2月2號到4號，與我們李副董事長，還有40幾位的專家學者，到中國大陸北京出席由雙方智庫，舉辦的兩岸交流合作前瞻論壇。」中國國台辦發言人張：「經國共兩黨相關方面協商，國共兩黨智庫論壇，將於2月3日在北京舉辦，論壇由中共中央台辦海研中心，與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。」國共兩黨共同宣佈，將於二月初於中國北京，舉行智庫交流論壇。（圖／網路）國共同一時間召開記者會，2/2到4日，國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董事長李鴻源率團訪問北京，國台辦主任宋濤將設宴接待，雖然聲稱就產業、氣候議題交換意見，不涉政治，但若全國政協主席王滬寧，甚至習近平本人出現，訪團也不排斥，一切客隨主便。國共兩黨共同宣佈，將於二月初於中國北京，舉行智庫交流論壇。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「我們絕對不會忘記美國的情誼，但我也要跟大家報告，大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情。」民進黨發言人韓瑩：「從這一次國民黨的論壇名稱，議題到記者會的時程，處處都可以看到，是配合中方主導的痕跡，那這種對中同步的異常巧合，我們也很質疑國民黨，究竟是向台灣負責，還是來向北京交代。」綠營質疑聲起，畢竟前一天藍營才十度封殺國防特別條例，外傳正是因為阻擋軍購有功，才取得交流門票，鋪陳鄭習會，但國台辦不願正面回應。中國國台辦發言人張：「只要國民黨在立法院，阻擋軍購條例的審查，大陸和國民黨就能夠同時宣佈，要舉行智庫交流？，我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，加強交流交往。」國民黨副主席蕭旭岑：「鄭主席訪問中國大陸的事情，目前還沒有確切的訊息。」立委（民）沈伯洋：「在馬習會之前呢大家也是一直在說，哎呀沒有這件事情啊等等的，但你看馬英九是做了多少的事情，最後換來了馬習會，現在其實也是一模一樣的狀況，對中國來講全部就是政治。」歷史斑斑可考，國共嘴上說的不涉政治，恐怕連自己人都難以說服。原文出處：國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？ 更多民視新聞報導國民黨議長斷言賈永婕不選北市長！點名「她」對蔣萬安最有威脅賴總統准了 監察院長陳菊請辭「2月1日生效」蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了民視影音 ・ 55 分鐘前 ・ 3則留言
今短暫回暖！週六起強冷空氣南下變濕冷 恐凍破10度
今（29日）輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現。氣象專家吳德榮表示，週六下午起又有一波強冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
哥倫比亞小型飛機墜毀釀15死！傳議員罹難
[NOWnews今日新聞]南美洲哥倫比亞，當地時間28日發生一起空難，一架隸屬國營薩特納航空公司（Satena）的小型飛機，於委內瑞拉邊境的東北部山區墜毀，機上13名乘客、2名機組人員，共15人已全數...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1則留言
豐原蛋雞疑禽流感埋自家牧場 中市府要究責
[NOWnews今日新聞]標榜「台中市首座動物福利畜牧場」的台中市豐康牧場，近來蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷掩埋死雞還正常出蛋，上網揭發此事。台中市長盧秀燕今證實是禽流感，市府除將針對業者隱匿疫情開罰...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 254則留言
賴清德對內科老闆們喊話：如果你有認識立法委員，請他們中央政府總預算趕快付委
總統賴清德：我在總統府接見不少外賓，他們一聽到台灣去年的GDP成長率是7.37...信傳媒 ・ 56 分鐘前 ・ 12則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21則留言
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三菱主力休旅 Outlander 擴展陣容！黑化風格特仕版即將動感回歸
Mitsubishi 近日預告將在澳洲推出新款 Outlander Black Edition，透過專屬黑化風格套件提升整體動感氣息，並進一步擴展車系陣容，當地售價為 47,990 澳元，約台幣 104.5 萬元，預計將於今年 2 月正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
燃油轉向電能的理性終點？解構日韓 Hybrid 技術邏輯，想買油電車你該看看這篇！
邁入 2026 年的時間節點，全球汽車產業正經歷一場個人認為頗有趣的校正回歸，幾年前，我們或許曾認為純電車將以排山倒海的態勢接管所有市場，但「電動車」所面臨的議題並非只有能源轉換這麼簡單，整體政治環境、或是社會風氣是否能支撐政府實施相關政策絕對是關鍵核心，看看中國、以及芬蘭等電動車風潮盛行的市場便可佐證此點。2GameSome ・ 1 天前 ・ 1則留言
保時捷把Macan開進大海 不是概念而是真實量產
保時捷再次跨界出招，這回不是新車，而是一艘「會跑的電動遊艇」。品牌攜手奧地利Frauscher造船廠，在2026年杜塞道夫船展正式發表全新Frauscher x Porsche 790 Spectre，這艘運動遊艇直接移植Macan純電系統，等於把一整套電動SUV的心臟搬進船體裡，徹底顛覆「船只是船、車是車」的界線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
破壞美加產業鏈還讓街上多一堆間諜設施 專家稱加拿大為黑川敵美引入中國電動車如引狼入室
加拿大政府近期宣布調降對中國電動車（EV）的關稅壁壘，此舉引發汽車產業專家與政壇的強烈質疑。知名汽車評論家勞倫·菲克斯（Lauren Fix）指出，雖然馬克·卡尼（Mark Carney）政府將此舉包裝為「戰略合作」與務實的貿易調整，但實際上這可能是一場危及加拿大汽車產業、勞工權益以及長期經濟主權的「自我傷害」。業內人稱「汽車教練」的菲克斯，不僅是多本汽......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5則留言
許孟哲愛車Jeep Wrangler Rubicon硬派現身 滿車配備大公開！市區通勤與越野露營全面搞定 吉普在手生活態度要有！【Yahoo名人聊愛車】
Yahoo《名人聊愛車》本集請到許孟哲，帶大家開箱他的 2018 Jeep Wrangler Rubicon！ 這台帥氣的吉普車擁有深灰外殼與許多黑化配件，更加裝了超級齊全的露營裝備 從車頂架、蝙蝠帳、車頂帳、側踏板、工作燈等，都是考量到最愛的家人需求， 而愛玩off-road的許孟哲分享越野趣事，不僅差點翻車，還讓愛車沾滿牛糞，一路臭回家？ 但可別以為這台車只能開去郊遊或越野，許孟哲可是天天開它通勤，把硬派浪漫融入日常生活 本集將完整公開他怎麼把愛車改裝成多元用途的行動露營車！ Yahoo《名人聊愛車》由帥氣車評 程志熙Jasper 主持，直擊名人明星的私房愛車，分享買車動機，以及真實用車體驗心得！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／不是超跑神話 你買得到的量產車、竟是美國最速王者
Chevrolet正式端出全新Corvette ZR1X，一登場就把「美國最快量產車」的頭銜牢牢握在手中。在US 131 Motorsports Park的實測中，ZR1X以時速約256 km/h（159 mph）衝線，只花8.675秒完成四分之一英里直線加速，這樣的數字，直接把過往美系性能標準全部推翻重來。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
國道恐怖車禍！駕駛座「面目全非」車輪噴飛、零件四散…運將一度受困
國道1號北向22公里處，台北市圓山路段，昨天（28日）深夜，發生嚴重車禍；小貨車與曳引車發生碰撞，造成3車道占用；其中，小貨車嚴重毀損，駕駛座面目全非，零件四散，駕駛一度受困送醫救治；初步了解，疑行駛時使用手機，未注意車前狀況，釀成事故；現場於今天（29日）凌晨0時30分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言