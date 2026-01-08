快訊／無法排除細菌汙染！雀巢奶粉「2批號」預防性下架 誤食恐噁心嘔吐

記者簡浩正／台北報導

雀巢預防性下架2批號。（圖／食藥署提供）

國際食品大廠「雀巢」（Nestlé）嬰兒奶粉爆發食安問題，生產線部分區域檢出仙人掌桿菌。對此，食藥署今（8）日表示，由於該公司無法排除產品是否使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，所以預防性下架2批號。

雀巢各國官網聲明指出，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染，目前歐洲至少12國採取召回措施。

食藥署今日傍晚發布新聞訊息表示，食藥署持續監控國際警訊，已於1月6日就英國、香港等政府機關發布有關雀巢(Nestlé)公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方食品之回收警訊，查明其發布之回收產品，未有輸入我國，食藥署立即要求台灣雀巢股份有限公司就相關輸臺產品進行釐清。

食藥署於1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」食品(批號51690017C1、51680017C2；詳如附件)，因無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828。食藥署呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

仙人掌桿菌毒素(cereulide)為仙人掌桿菌(Bacillus cereus)可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

