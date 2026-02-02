快訊／無良！1150隻禽流感「雞屍」私埋苗栗 雞場業者、地主聲押禁見

社會中心／羅欣怡報導

台中市豐原區「豐康牧場」隱瞞禽流感疫情，自行掩埋死雞。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區「豐康牧場」爆發H5N1禽流感，不過雲姓業者竟涉嫌隱匿疫情並私埋死雞，甚至將死雞大量運往苗栗掩埋。台中地檢署為釐清苗栗死雞與「豐康牧場」關聯性，今（2日）執行搜索，並約談雲姓業者、2名員工，以及苗栗死雞掩埋的顏姓地主。訊後向法院聲押禁見雲、顏二人，兩名員工諭知3萬元交保候傳。

台中地檢署指出，為釐清該畜牧場大量雞隻死亡並檢出感染 H5N1 禽流感，與日前苗栗縣後龍鎮大排水溝等處遭棄置大量雞屍之間是否具關聯，並全面查明相關事實。

今（2）日由賴謝銓、林思蘋、郭逵、翁嘉隆、康存孝等5名檢察官，共同指揮重案支援中心檢察事務官及內政部警政署保安警察第七總隊，持臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）核發之搜索票，對「豐康畜牧場」及其住居所同步執行搜索，並約談雲姓業者及陳姓、李姓兩名員工，以及顏姓男子（即苗栗縣後龍鎮遭掩埋棄置斃死雞隻之土地所有人）等4 人到案說明。

1150隻死雞埋苗栗，地主拒配合處理，台中地檢署今（2日）搜索約談。圖／翻攝畫面)

經檢察官訊問後，認雲男涉犯廢棄物清理法第46條第1、2款之任意棄置有害事業廢棄物，及事業負責人未依本法規定之方式清除、處理廢棄物致污染環境、刑法第 339 條第 1 項之詐欺取財等罪嫌；另被告顏男涉犯廢棄物清理法第46條第1、3款之任意棄置有害事業廢棄物及未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等罪嫌重大，且有事實足認有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，均經檢察官當庭逮捕，並向臺中地院聲請羈押禁見；至於兩名員工則各諭知3萬元具保候傳。

