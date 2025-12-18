快訊／無預警官宣！Apink普美親筆信宣布結婚 13年首度認愛迎新人生

記者林宜君／台北報導

Apink成員尹普美親自向粉絲宣布即將步入婚姻。（圖／翻攝自尹普美IG）

Apink成員尹普美再度傳來人生新篇章喜訊。出道超過13年的她，18日透過親筆手寫信，親自向粉絲宣布即將步入婚姻，對象正是交往多年的音樂製作人Rado，消息曝光後立刻在韓國與海外粉絲圈掀起熱烈討論。韓國人氣女團Apink成員尹普美，去年因參與韓劇《淚之女王》，飾演金智媛的秘書一角再度受到關注。她18日無預警公開親筆信，宣布將於明年5月結婚，並甜蜜寫下「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來」，正式官宣人生重要決定。

尹普美在信中表示，這項決定並非一時衝動，而是深思熟慮後的選擇，她也向一路支持的粉絲喊話，未來仍會持續站在舞台上，「我會繼續以Apink和尹普美的身份，用更好的活動來回報大家」，強調不會因婚姻而放下對工作的責任感。

尹普美在信中表示，這項決定並非一時衝動，而是深思熟慮後的選擇。（圖／翻攝自IG）

據了解，普美的未婚夫為知名製作團隊「黑眼必勝」成員Rado（宋周英）。兩人於2016年因音樂合作結識，當時黑眼必勝負責Apink多首主打歌的製作，並於隔年發展為戀人關係。這段戀情一直相當低調，直到2024年，普美才首度以手寫信方式公開認愛，成為她出道13年來首次坦承感情狀態。

回顧交往過程，普美曾形容Rado是「很有智慧的人」，也坦言在對方的陪伴下，讓自己逐漸成長與成熟。如今兩人攜手走向婚姻，也被外界視為從音樂夥伴昇華為人生伴侶的最佳寫照。

