快訊／熊本晚間連震！「阿蘇人嚇到發文」超有感搖晃畫面曝 氣象廳：一週內恐再現強震

日本熊本縣阿蘇地區今（25日）晚間短時間內連續發生多起有感地震，其中最大規模達M5.7，震源深度僅10公里，劇烈搖晃讓九州多地民眾在社群平台發文驚呼。日本氣象廳警告，未來約1週仍可能發生震度5強左右的地震，提醒民眾提高警覺。

短時間2次地震！晚間6點與深夜9點皆出現劇烈搖晃

據日本氣象廳資料，當地時間晚間6時01分（台灣5時01分），熊本阿蘇地區發生規模5.7地震，最大震度達到5強，震央位在產山村；震源深度僅10公里，屬於淺層地震。

稍晚於9時59分（台灣8時59分），同區再度發生規模4.3地震，最大震度4，分別在阿蘇市、南阿蘇村與大分縣竹田市觀測到明顯搖晃。日媒表示，兩起地震皆無海嘯風險。

震度5強、震度4分布在哪？

根據日媒統計，M5.7地震的震度觀測如下：

震度5強：熊本縣產山村

震度5弱：熊本縣阿蘇市、大分縣竹田市

震度4：熊本縣菊池市、南小國町、高森町、西原村、南阿蘇村

此外，熊本、大分、宮崎、福岡、佐賀、愛媛等地皆觀測到震度3的搖晃，影響範圍相當廣泛。

為何會連震？氣象廳：高樓居民恐感長周期搖晃

日本氣象廳指出，多地出現「長周期地震動」階級1，也就是緩慢、持續搖晃，尤其住在高樓的大多數人都能感受到。

截至晚間8點，當地已連續觀測到12起震度1以上地震。氣象廳提醒，阿蘇地區過去曾有大型地震後連發中型地震的紀錄，未來約1週仍可能出現震度5強的地震。

熊本當地狀況如何？列車延誤、家中物品搖晃不斷

社群平台X上，有民眾分享當地狀況，表示熊本站的地震警報大響，觀光列車「阿蘇男孩號」延後約30分鐘抵達，但現場旅客仍十分冷靜，甚至有人形容「像沒發生什麼事」。

也有居民上傳家中影片，手機畫面因巨大搖晃而不停抖動，電視同步跳出地震速報，顯示搖晃持續好幾秒。

熊本地震還會持續嗎？地震頻繁是否代表更大地震即將到來？

氣象廳表示，雖無明確證據顯示更大規模地震必然發生，但依照過去案例，阿蘇一帶確實有「連震」紀錄，呼籲民眾務必留意未來一週地震資訊，住高層者也要注意長周期搖晃的影響。

