快訊／熊本阿蘇山觀光直升機失聯！機上載「2台灣乘客」下落不明

國際中心／彭淇昀報導

日本熊本縣阿蘇山20日上午傳出觀光直升機行蹤不明。據了解，一架自阿蘇市內觀光據點起飛的民用直升機，在飛行至阿蘇山上空一帶後失聯，機上共載有3人，包括2名台灣籍旅客與1名日本籍飛行員，相關單位已緊急展開搜救行動。

日本熊本阿蘇山驚傳觀光直升機失聯，機上載有2名台灣乘客。（圖／翻攝自卡德利動物樂園官網）

根據《熊本日日新聞》、《熊本縣民電視台》等日媒報導，阿蘇廣域消防本部指出，20日上午約11時接獲通報，一架從阿蘇市「卡德利動物樂園（Cuddly Dominion）」起飛的觀光直升機，疑似乘客因智慧型手機的碰撞偵測功能被觸發，相關資訊顯示直升機可能在中岳火口附近發生異常，機上載有一男一女台籍乘客及一名60多歲日籍男性飛行員。警方與消防人員隨即派員進入山區搜索，目前仍持續確認直升機下落與人員安危。

