快訊／熊本阿蘇觀光直升機失聯！偵測到撞擊通報 機上傳有2名台灣乘客
日本熊本阿蘇市今（20日）發生直升機下落不明的事件，傳機上除了機師以外，還有2名台灣乘客，目前消防單位等相關部門正在進行搜救。
綜合日媒報導，根據熊本縣阿蘇廣域消防本部表示，今天當地時間上午11點左右，消防局接獲了來自該架觀光直升機乘客智慧型手機發出的「偵測到撞擊」自動通報。該架直升機是從阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」起飛。
雖然警消人員已在附近展開搜索，但截至下午1點為止，尚未發現直升機的蹤影。
根據直升機營運公司的代理商表示，機上共載有3人，包括1名60多歲的男性駕駛員以及2名台灣籍的1男1女觀光客（分別為41歲和36歲）。目前消防單位與山難搜救隊正在阿蘇山頂周邊區域持續進行搜索。
