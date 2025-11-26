快訊／熬夜也要看直播！克服水逆、禁令 齊柏林衛星搭SpaceX衝向宇宙

財經中心／師瑞德報導

台灣太空自主里程碑即將寫下新頁！隸屬福衛八號星系、由國家太空中心研製的首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），預計將於台灣時間11月27日（週四）凌晨2時18分，搭載SpaceX Transporter-15火箭自美國加州范登堡基地發射升空。此次任務將首度以「星系模式」部署衛星，象徵台灣在高解析度遙測技術邁入新紀元。

衛星與任務亮點：解析度更勝福衛五號、取像頻率大幅提升

「齊柏林衛星」為福衛八號星系中的第一枚，該星系由八顆衛星組成，將於未來數年陸續升空。相較於目前仍在服役的福衛五號，本次新衛星的影像解析度可達1米以下，並透過多衛星同步運作，大幅提升影像取像頻率與應用彈性，涵蓋防災、農業、地景變遷監測等多元領域。

此次搭載火箭為SpaceX的「Transporter-15」商業共乘任務，發射視窗從凌晨2點起開啟，屆時國家太空中心也將透過官方Facebook及YouTube頻道同步直播升空實況，邀請全民一同見證台灣太空發展的新里程碑。

發射歷經兩度延期 FAA預算危機成主因

不過，這趟升空旅程並非一帆風順。「齊柏林衛星」原訂於11月11日凌晨發射，但先後兩度延期。第一次延期源於SpaceX因天候與火箭整備進度而順延一天。第二次則更為棘手，因美國聯邦航空總署（FAA）因預算案卡關而陷入行政停擺，自11月10日起全面禁止上午6時至晚間10時的商業發射活動。

由於福衛八號的預定軌道需搭配當地上午10時18分（台灣凌晨2時18分）發射，無法遷移至夜間窗口，因此被迫將發射日期延後至11月27日。這項延宕雖非台方因素所致，卻凸顯國際合作任務中，對外部政治與行政環境的高度敏感性。

國產關鍵元件首次登場 同步立方衛星升空

除了FS-8A本體，此次任務亦有另8顆由台灣研製的立方衛星共同搭載升空，並首次實驗國產關鍵衛星元件於實際太空環境中表現。這不僅是台灣技術驗證的重要一環，也為未來擴大太空供應鏈鋪路。

儘管發射計畫一再調整，國家太空中心強調，衛星本體狀況良好，團隊在美國當地已全程確保電力、燃料與系統穩定，為發射成功做好最萬全的準備。

「齊柏林衛星」的升空，將為福衛八號星系啟動新篇，也象徵台灣朝自主遙測星系更邁進一步。無論是否準時發射，這項任務都已成為太空發展史上的重要里程碑，值得全民共同見證。

全民迎接升空時刻！直播觀賞時段與平台整理

太空中心提醒，SpaceX發射時間仍可能因天候等突發情況而有最後一刻調整，請民眾密切留意TASA官方Facebook（@TaiwanSpaceAgency）與官網最新公告。

直播資訊如下：

時間：台灣時間 11月27日（週四）凌晨2:00–5:00

平台：國家太空中心 Facebook、YouTube官方頻道同步播出

或鎖定三立新聞網直播

福衛八號首顆「齊柏林衛星」將於11月27日凌晨升空，邁出台灣首個自製星系計畫重要一步。歷經兩度延期，終於搭載SpaceX火箭準備出發。衛星具高解析影像能力，未來將提升災防、農業等應用，是台灣太空實力的關鍵驗證。（圖／國家太空中心提供）

