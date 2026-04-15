快訊／熱到爆！3縣市飆破36度 氣象署示警

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者蔣季容／台北報導

中央氣象署今（15）日11時32分發布高溫資訊。（圖／資料照）

好熱！中央氣象署今（15）日11時32分發布高溫資訊，指出天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，影響時間為15日白天。

高溫黃色燈號（氣溫達36°C以上）：台南市、高雄市、屏東縣

另外，氣象署表示，今日微弱鋒面通過，馬祖有局部短暫雷陣雨，台灣桃園以北、東北部地區及金門有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後中部、東部地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚起基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

廣告 廣告

氣象署提醒，明日水氣稍多，基隆北海岸、中部以北、東北部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後各山區有局部短暫陣雨。明日清晨中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；明日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

更多三立新聞網報導

狂降壞膽固醇！研究曝「餐前1杯」排油量大增55％

失智症可預防！這類食物「狂降38%風險」 醫：大腦年輕4歲

獨家／尼泊爾6歲童險死！頭皮潰爛畫面曝 台灣醫「跨界搶命」救活他

獨家／斷電缺水也要救！台灣義診團遠赴尼泊爾 「彎腰90度」看病

