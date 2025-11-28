快訊／熱帶低壓生成！日氣象廳預測路徑曝 最快明增強為「洛鞍颱風」

生活中心／許智超報導

馬來西亞附近海面又有熱帶低壓生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

中颱「天琴」今（28）日凌晨2時的中心位置在北緯12.7度，東經112.9度，以每小時4公里速度，向西進行，對台灣天氣無直接影響。日本氣象廳今上午發布烈風警報（Gale Warning），馬來西亞附近海面又有熱帶低壓生成，預估強度持續增強，最快明日上午形成今年第28號颱風「洛鞍」，預測未來路徑將朝東北方前進。

台灣天氣部分，中央氣象署說明，今日受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼。

廣告 廣告

中央氣象署表示，今上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

另外，今年第27號颱風「天琴」（KOTO）偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

更多三立新聞網報導

香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦

粉專笑香港惡火像「無限城」！道歉1句又被炎上 台港網友怒轟：丟臉

時隔10個月再來！黃仁勳現身通化夜市水果攤 老闆娘熱情招呼

強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了

