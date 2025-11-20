快訊／爆離婚神通少東「拿2億贍養費」！孫正華236字首發聲：荒謬至極

娛樂中心／綜合報導

50歲前名模孫正華昨（19）日遭週刊爆料已和「神通集團」少東苗華斌離婚，孫正華則取得2億元贍養費，事件延燒一日，孫正華今（20）日透過236字聲明嚴正駁斥，怒轟：「荒謬至極！」

孫正華聲明：

輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌 CEO 與設計總監，2017年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算（後續由紡拓會與 VOGUE 得標執行），2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。

我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！

