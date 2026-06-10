快訊／父告別式後遇死劫！桃園6旬女「載4親友」逆向自撞車全爛 奪4命

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記者張昱傑、羅欣怡／桃園報導

60歲李姓女子參加完父親告別式，載著親友前往餐廳途中發生死亡事故。（圖／翻攝畫面）

嚴重死傷事故！桃園市60歲李姓女子，今（10日）上午參加完93歲父親告別式後，車上載著4名親友準備前往餐廳吃平安餐，但半路不明原因逆向自撞聯結車，李女當場死亡，後座3名乘客救出時已沒有生命跡象，但送醫仍傷重不治。

聯結車車頭也損毀。（圖／翻攝畫面）

楊梅分局指出，李姓女子(60歲）駕駛自小客車沿中山西路二段直行，於事故地點不明原因逆向行駛，不慎與對向曳引車對撞（胡姓男子，36歲），事故自小客車駕駛李姓女子現場不幸死亡，另三名乘客（李姓女子，74歲、李姓男子，65歲、張姓女子，64歲）傷勢嚴重送醫急救後亦不幸死亡。

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白色轎車自撞聯結車，駕駛座車門整片噴飛。（圖／翻攝畫面）

副駕駛的61歲楊姓女子則是受輕傷，曳引車胡姓駕駛也受輕傷；經檢測，胡姓男子酒測值為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

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