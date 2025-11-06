快訊／父外出工作失蹤5hrs⋯警消尋獲人已斷魂！兒魚塭旁悲痛認屍

記者林昱孜／台南報導

林姓老翁外出工作卻疑似不慎落水失蹤。（圖／翻攝畫面）

台南市七股區一名林姓老翁（78歲）5日傳出落水失蹤，家屬報案後，警消立即趕到魚塭搜索，經過約5個半小時，在晚間10時25分尋獲並打撈上岸，但人已經明顯死亡，意外發生詳細原因，仍有待警方進一步調查釐清。

警消從白天搜尋到天黑，終於在5小時後找到人，但已為時已晚。（圖／翻攝畫面）

消防局5日下午4時53分接獲林男兒子報案，指出父親前往魚塭工作時疑似落水不見蹤影，立即派10車、16人前往救援。從白天找到晚上，終於在10時許尋獲林姓老翁，但已為時已晚。

兒子崩潰見父親遺體，警方則封鎖現場並報請檢方相驗，進一步釐清確切死因，同時調查事件發生原因。

林姓老翁尋獲時已成冰冷遺體。（圖／翻攝畫面）

