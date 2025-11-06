快訊／父外出工作失蹤5hrs⋯警消尋獲人已斷魂！兒魚塭旁悲痛認屍
記者林昱孜／台南報導
台南市七股區一名林姓老翁（78歲）5日傳出落水失蹤，家屬報案後，警消立即趕到魚塭搜索，經過約5個半小時，在晚間10時25分尋獲並打撈上岸，但人已經明顯死亡，意外發生詳細原因，仍有待警方進一步調查釐清。
消防局5日下午4時53分接獲林男兒子報案，指出父親前往魚塭工作時疑似落水不見蹤影，立即派10車、16人前往救援。從白天找到晚上，終於在10時許尋獲林姓老翁，但已為時已晚。
兒子崩潰見父親遺體，警方則封鎖現場並報請檢方相驗，進一步釐清確切死因，同時調查事件發生原因。
更多三立新聞網報導
台灣最強女優爆「大馬神秘遊」成玩具 娃娃：原來我是沒死的其中一位
范姜彥豐遭炎上「軟飯男」 律師火大開嗆：家庭主婦離婚都淨身出戶？
他稱瀕死「國道飆161KM」吞1.6萬罰單求撤銷 法官1理由打臉：可打119
范姜彥豐「暴瘦11公斤」吐心聲：不得已才上檯面 闆妹卡首位送暖
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 10 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 13 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬 縣府證實：原定壓軸改由他人頂替
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案。馬國警方昨（4）日將全案改往「謀殺」方向偵辦。黃明志在今（...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦
台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 11 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 14 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 馬來西亞警方扣留6天偵辦
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，他今天表示，自己不會逃，會全力協助警方調查。馬來西亞警方今天起扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
黃明志「停住突轉身」投案片曝！最新進度：不押上法庭
娛樂中心／李汶臻報導31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，歌手黃明志捲入其中，警方在其身上搜出搖頭丸毒品，全案本被列為猝死案調查，4日突然宣布改以謀殺案偵辦。涉入謝侑芯命案並因一度失聯而遭馬來西亞警方通緝的黃明志，5日凌晨在3男2女的陪同下主動投案。如今，一段他在警局門口準備投案的10秒鐘側拍畫面流出，而他走向警局門口、突然停住並轉身的瞬間也隨之曝光。民視 ・ 22 小時前
掃蕩! 太子集團在台洗錢逾45億 首腦陳志5親信遭聲押
社會中心／綜合報導檢調偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨天（4）陸續拘提25人，其中最高幹部王昱棠下午到案，他不僅負責博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，事後還主導變賣名車，是集團在台重要操盤手。檢方已將集團首腦陳志在台的５位親信，聲請羈押禁見。民視 ・ 2 小時前