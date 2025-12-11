快訊／狗仔頭謝幸恩複訊5小時 深夜走出北檢：「大家辛苦了」
民眾黨主席黃國昌深陷「政治狗仔」風暴，相關疑點持續延燒。《中央社》前記者謝幸恩今（11日）遭檢調約談，晚間22時38分結束長達5小時複訊後離開台北地檢署。她步出大門時，現場早已聚集大批媒體，但謝僅簡短回應「小心、小心，大家辛苦了」，隨即快步離去。
這起狗仔事件始於《鏡報》9月底的獨家報導，揭露黃國昌自2022年起疑似籌組政治狗仔團隊，由謝幸恩擔任「狗仔頭」，負責招募包含林玉偉在內的狗仔成員，對政治人物展開長期跟監、偷拍。黃國昌會透過LINE群組親自下達指令，甚至曾在北市安和路辦公大樓與狗仔們開會。
多數偷拍影像由謝幸恩「看圖說故事」撰寫成稿，再以筆名「蕭依依」於合作媒體刊登。後續更被律師柯晨皓爆料，偷拍素材不僅用於政治攻防，還疑似在藍營民代間兜售牟利，甚至點名國民黨立委王鴻薇為可能買家，使事件持續擴大。
消息曝光後，謝幸恩火速向中央社請辭，也辭去台北司法記者聯誼會會長一職，但輿論仍高度關注。中央社隨後向北檢對她提出背信等罪嫌的刑事告訴，並將就名譽受損部分提起民事求償；青年監督聯盟則向北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯《國安法》，以及謝幸恩涉犯《個資法》、《刑法》妨害秘密等罪，要求徹查狗仔集團金流及幕後主使者。
稍早謝幸恩與狗仔林玉偉均被調查局移送北檢複訊。隨著謝幸恩深夜走出北檢、態度低調，案件後續是否會擴大偵辦、是否將約談黃國昌等關鍵人物，外界正密切關注。
更多鏡報報導
狗仔頭前記者謝幸恩遭約談低調現身北檢 昔官媒氣勢不復見
直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證
海派私房菜遭砸店...主嫌竟是超辣妹子 全程坐車內「欣賞」潑漆實境秀
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 21
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 125
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 34
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 21
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 114
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚
「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 29
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」互動太有愛 網讚：這友情沒人贏得了！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 7 小時前 ・ 1
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 23 小時前 ・ 9
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 157
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
男神李廷鎮沒偶包「直播台味叫賣」！吃驚丟丟妹暴瘦40公斤
韓星李廷鎮特別為好友温昇豪來台宣傳《整形過後》，出席9日首映會外，更破天荒現身台灣「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台掀起轟動，李廷鎮毫無偶包，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前 ・ 發起對話