快訊／狗仔頭謝幸恩複訊5小時 深夜走出北檢：「大家辛苦了」

中央社前記者謝幸恩經過5小時複訊後，於晚間22時許離開北檢。顏凱勗攝

民眾黨主席黃國昌深陷「政治狗仔」風暴，相關疑點持續延燒。《中央社》前記者謝幸恩今（11日）遭檢調約談，晚間22時38分結束長達5小時複訊後離開台北地檢署。她步出大門時，現場早已聚集大批媒體，但謝僅簡短回應「小心、小心，大家辛苦了」，隨即快步離去。

這起狗仔事件始於《鏡報》9月底的獨家報導，揭露黃國昌自2022年起疑似籌組政治狗仔團隊，由謝幸恩擔任「狗仔頭」，負責招募包含林玉偉在內的狗仔成員，對政治人物展開長期跟監、偷拍。黃國昌會透過LINE群組親自下達指令，甚至曾在北市安和路辦公大樓與狗仔們開會。

廣告 廣告

多數偷拍影像由謝幸恩「看圖說故事」撰寫成稿，再以筆名「蕭依依」於合作媒體刊登。後續更被律師柯晨皓爆料，偷拍素材不僅用於政治攻防，還疑似在藍營民代間兜售牟利，甚至點名國民黨立委王鴻薇為可能買家，使事件持續擴大。

消息曝光後，謝幸恩火速向中央社請辭，也辭去台北司法記者聯誼會會長一職，但輿論仍高度關注。中央社隨後向北檢對她提出背信等罪嫌的刑事告訴，並將就名譽受損部分提起民事求償；青年監督聯盟則向北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯《國安法》，以及謝幸恩涉犯《個資法》、《刑法》妨害秘密等罪，要求徹查狗仔集團金流及幕後主使者。

稍早謝幸恩與狗仔林玉偉均被調查局移送北檢複訊。隨著謝幸恩深夜走出北檢、態度低調，案件後續是否會擴大偵辦、是否將約談黃國昌等關鍵人物，外界正密切關注。



回到原文

更多鏡報報導

狗仔頭前記者謝幸恩遭約談低調現身北檢 昔官媒氣勢不復見

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

海派私房菜遭砸店...主嫌竟是超辣妹子 全程坐車內「欣賞」潑漆實境秀