快訊／獎金暴增！威力彩連22摃「飆5.2億等你」 全梭台積電富到流油

財經中心／師瑞德報導

威力彩今（12）日晚間頭獎再度槓龜，已連續22期沒人中獎！雖然不少彩迷覺得可惜，但換個角度想，這或許是老天爺最完美的安排。眼看近期台積電股價屢創新高，如果獎金不夠厚，怎麼夠大家進場當大戶？正因為連摃了22期，下期（1月15）頭獎才能順利累積到5.2億元水位，這筆鉅款出現的時間點「剛剛好」，讓你獨得後能狂掃台積電、0050，真正實現「富到流油」的人生！

台積電變貴沒在怕！5.2億銀彈「剛剛好」

廣告 廣告

別再嘆氣了！看看台積電（2330）今日收盤天價1,690元，一張股票就要169萬，進場門檻越來越高。好在威力彩很爭氣，累積了足夠的「銀彈」等你拿。

若下期是你獨得這5.2億元，扣稅後實領約4.16億元。這筆錢簡直是為了對抗高股價而生。以今日價格計算，你手中的現金足以一口氣掃貨246張台積電！讓你從原本買不起的散戶，瞬間晉升超級大戶，光是每季配發的股利，就比很多人的年薪還高，這種「剛剛好」的財富，才是最讓人羨慕的。

這才叫財富自由！近6千張0050隨你買

除了台積電，這筆累積了22期的獎金，也足夠讓你稱霸0050（元大台灣50）。以今日收盤價70.35元估算，這筆鉅款可以讓你狂買5,913張！試想一下，如果沒有前面這22次的槓龜，獎金哪有機會堆到這麼高？這座由時間累積出來的「0050山」，光是每年的配息就足以讓你原地退休，富到下輩子，不用再看老闆臉色。

週四開獎別錯過！這期注定「富到流油」

這不是巧合，是命運！威力彩連22摃，剛好趕上股市這波行情，下期開獎時間為週四（1月15）。不管是想當台積電大戶，還是想靠近6,000張0050躺平過一生，這5.2億元絕對是老天爺為你準備好的「富到流油」入場券。路過彩券行記得買一張，把握這千載難逢的時機，許自己一個花錢花不完的未來！

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

全村的希望！台塑四寶慘澹 靠「他」逆勢噴發

富到流油！台積電豪擲10億掃貨債券 手握4,300億現金曝光

重大轉向！史上最長護盤！國安基金退場

暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

