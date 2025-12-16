快訊／獨得2.17億！幸運兒爽翻天！龍潭彩券行老闆親揭「中獎秘辛」

財經中心／師瑞德報導

2.17億元大樂透頭獎昨（16）日晚間在桃園龍潭「一直發彩券行」開出，一人獨得。老闆溫先生將好運歸功於長期熱心公益及土地公保佑，計畫放鞭炮慶祝並向土地公還願。店內供奉彌勒佛，吸引不少包牌客光顧。（圖／「一直發彩券行」提供）

台灣彩券今（16）日晚間開出第114000114期大樂透，頭獎金額新臺幣2.17億元確定開出！幸運得主為一人獨得，獎落桃園市龍潭區的「一直發彩券行」。在冷冷的年底，這筆逾兩億元的獎金無疑為幸運兒送上了一份超大紅包。

本期大樂透的中獎號碼由小至大依序為：06、07、15、19、24、33，特別號為46。台灣彩券公司表示，這筆高額頭獎由一人幸運獨得，該張中獎彩券售出地點位於桃園市龍潭區龍潭里中正路124號（1樓）的「一直發彩券行」。

熱心公益獲神助 老闆直言：土地公有保佑！

開出頭獎的「一直發彩券行」溫老闆，在得知喜訊後難掩興奮之情。他表示，雖然不知道幸運兒是誰，但推測應該是附近的熟客居多。溫老闆透露，自己長期熱心公益，擔任土地公廟的總幹事、管委會主委，最近更成為創會理事長，致力於成立合法社團。他深信，這次能開出頭獎，正是「土地公有保佑、有加持」，是對他長期行善的肯定。

店內供奉彌勒佛 包牌客更易中獎

溫老闆提到，店內供奉了一尊大彌勒佛，就在門口顯眼處，希望為顧客帶來好運。對於中獎者的購買方式，他表示無法得知是電腦選號還是自選，但觀察到店內客人兩種方式各佔一半。他也提到，台彩公司推廣的七碼連碰、八碼連碰等包牌方式，中獎機率相對較高，也吸引不少顧客嘗試。

放鞭炮慶祝 感謝土地公庇佑

由於開獎時間已晚，溫老闆計畫在隔天早上放鞭炮慶祝，並親自向土地公表達感謝。他強調，未來會持續投入公益活動，希望能將這份好運分享給更多人。

第114000114期 大樂透中獎號碼：

六個獎號：06、07、15、19、24、33

特別號：46

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

