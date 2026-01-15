快訊／獲利又創新高！台積電Q4獲利大噴發 EPS 19.5元刷新歷史紀錄

財經中心／師瑞德報導

台積電2025年Q4營收達1.046兆元，獲利大增35%，EPS衝上19.50元。本季毛利率高達62.3%，主因3奈米與5奈米等先進製程需求強勁，合計營收佔比達77%，展現公司在高階半導體技術領先下帶動的強大獲利動能。（圖／翻攝自台積電官方YT）

台灣積體電路製造股份有限公司於今（15）日公佈2025年第四季財務報告，單季合併營收衝破兆元大關，達新台幣1兆460億9千萬元。與去年同期相比，營收增加20.5%，稅後純益與每股盈餘（EPS）則同步強勁成長35.0%，EPS來到19.50元。若與前一季相較，獲利表現同樣出色，稅後純益增加11.8%，顯示公司在高階半導體市場的獲利動能持續擴張。

毛利率站上62%高位 獲利結構顯著優化

本季財務指標展現極強的盈利能力，毛利率高達62.3%，營業利益率與稅後純益率分別為54.0%與48.3%。若以美元計價，第四季營收為337.3億美元，較去年同期增長25.5%。這項數據反映出台積電在成本控制與議價能力上的絕對優勢，尤其在高效能運算需求推動下，公司獲利結構趨於穩健。

先進製程貢獻近八成營收 3奈米動能強勁

從技術營收分佈來看，先進製程（含7奈米及更先進製程）已佔全季晶圓銷售金額的77%，成為營運核心。其中3奈米製程出貨佔比提升至28%，5奈米製程則以35%的貢獻度居冠，7奈米佔14%。這顯示台積電技術領先策略奏效，3奈米與5奈米的強勁需求，持續支撐公司在晶圓代工領域的龍頭地位。

