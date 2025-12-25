快訊》玉山下雪了 冷氣團太強！低溫零下5.5度

玉山下雪了！大陸冷氣團挾帶水氣，玉山今天清晨6點28分開始降雪，持續約10分鐘，雪況未完全覆蓋地面，無雪深。根據中央氣象署觀測，玉山風口測站清晨5點10分出現零下5.5度，玉山北峰氣象站也測到零下4.7度低溫。

這波大陸冷氣團為入冬以來最強，昨晚至今晨是威力最強的時段，各地氣溫明顯轉低，中部以北及宜蘭約12至14度，南部及花蓮、台東14至16度；白天高溫回升不多，北台灣、宜花16至18度，感受濕冷，中南部21至23度。

今、明兩天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣整日濕冷，民眾應注意保暖；中南部平地多雲，早晚偏冷，山區有零星飄雨機率。

最新模式模擬，下周日起逐漸轉乾，氣溫略升，下周一天氣回暖，各地恢復晴朗。下一波東北季風，要等到下周二至下周四了。

