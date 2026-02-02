快訊／玉山下雪了！積雪1公分絕美銀白畫面曝

玉山降雪。（圖／氣象署提供）





大陸冷氣團發威，全台氣溫溜滑梯，高山地區更傳來降雪好消息。玉山氣象站於今（2）日清晨6時前開始出現降雪現象，截至目前積雪深度約1公分，且降雪仍在持續中。

水氣配合得宜 玉山積雪達1公分

根據中央氣象署觀測，受到大陸冷氣團南下影響，加上環境水氣配合得宜，玉山氣象站不僅在週日傍晚就有降雪紀錄，今日一早更延續這波瑞雪。

氣象站觀測顯示，今日清晨6時前已開始降雪，目前積雪深約1公分，且降雪現象持續中，整座氣象站被皚皚白雪覆蓋，呈現夢幻的銀白世界。

北台灣低溫探13度 新竹以南轉多雲

氣象署表示，今日全台持續受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中部以北及宜蘭地區低溫約在13至15度之間，南部及花東地區低溫則落在15至17度。

白天高溫方面，北部、宜蘭回升有限，僅約16、17度，整天感受溼冷；中部及花東高溫約19至23度，南部則可達23至25度，南北溫差與日夜溫差較大。

在降雨方面，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨；桃園以北、花東、恆春半島及中部山區則有局部短暫雨。至於新竹以南地區，雖然一早仍有局部短暫雨，但隨著時間推移，將逐漸轉變為多雲的天氣形態。

