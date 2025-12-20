快訊／玉山北峰下雪了！清晨累積2.5公分

玉山今清晨降雪。（圖／翻攝臉書／氣象署）

玉山北峰今（20日）清晨出現降雪，清晨5時45分累積雪量達2.5公分，樹梢與地面一片銀白，至6時10分起轉為雨夾雪，7時50分後轉為降雨。中央氣象署指出，受南方雲系影響，今日全台水氣偏多，各地多雲到陰並有短暫陣雨，雖然雨勢不強，但降雨機率偏高，預估下午後雨勢漸緩。

氣象署提醒，今晚起東北季風逐漸增強，北台灣將轉為濕涼天氣，降雨機率再度提高，氣溫也將下滑。建議民眾外出攜帶雨具，並注意早晚溫差，山區活動者應注意濕滑與低溫風險。

根據最新預報，21日起受東北季風與水氣影響，北部與東半部地區將有局部短暫雨，北台氣溫明顯轉涼；中南部天氣穩定，白天舒適、早晚偏涼。週六、週日預估北部持續濕涼，東部偶有降雨，中南部則以晴到多雲為主。下週二起東北季風減弱，全台天氣將逐漸回穩、氣溫回升。

玉山下雪了。（圖／翻攝臉書／氣象署）

