快訊／玉山金併三商壽隔天 金管會公布最新併購規範引關注

玉山金控（2884）昨（5）日宣布以每股8.2元、換股比0.2486：1正式合意併購三商美邦人壽（2867），今（6）日金管會隨即發布最新新聞稿，公布「金融控股公司投資管理辦法」等相關規範修正內容。雖未直接提及玉山金與三商壽，但由於時序緊鄰，立即引起市場高度關注。

金管會併購規範更新 時點引發市場關注

金管會指出，本次修法目的在於「讓法規更符合併購實務運作、減少整併過程不確定性、強化市場秩序」，並強調草案已在預告後納入專家、業者意見，近期完成法制作業程序即可發布。由於玉山金與三商壽昨晚才正式對外宣布整併，隔天主管機關就釋出新版規範，讓外界格外注意這份制度調整的方向。

七大重點確立跨業整併新秩序

金管會公布的修正重點包括：

第一，金控首次投資公開發行公司應以現金為對價，以避免股價波動。

第二，首次投資金融機構持股須逾25％，符合控制性股權定義。

第三，投資時提出「具合理性及可行性」的書件，而非冗長複雜流程。

第四，提供雙重槓桿比率（DLR）調整期間，以符合併購操作節奏。

第五，引入審計委員會與獨立專家意見，強化董事會決策品質。

第六，公開收購條件未獲核准前不得對外公布，以避免股價劇烈波動。

第七，遭否准案件一年內不得再次申請同一被投資事業。

這七大項被市場視為「跨業整併的明確規範」，亦顯示金管會期望建立更具透明度的併購環境。

整併步調與法制方向一致 市場解讀政策訊號

雖然金管會並未點名個案，但新的法制方向與玉山金此次合意併購三商壽的步調相當一致，包括資本計提、持股條件、董事會治理與公開收購規範等方向均與市場預期相符。此外，金管會也強調，相關規範自91年制定以來已多次修正，本次調整目的是加速整併案件推動、減少不確定性，為未來金融併購提供更一致、可預期的環境。

