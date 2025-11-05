快訊／玉山金宣布迎娶三商壽! 換股合意併購資產突破5.8兆 第五大金控誕生

玉山金控、玉山銀行(玉山提供)



玉山金（2884）今天宣布換股併購三商壽（2867），將打造金控、壽險雙引擎，也改寫台灣壽險產業版圖。此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

玉山金和三商壽今天下午5點半在證交所召開重大訊息說明會，董事會同今(5)日通過雙方合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。雙方董事會今日通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

併購完成後，玉山金的資產規模將突破新台幣5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

在玉山金子公司方面，旗下銀行、證券及投信將結合壽險通路大幅增進顧客服務量能，將可提供財富管理顧客全方位資產配置規劃與高端理財，有效擴增高價值客群規模；亦將整合現有投資研究團隊資源，協助強化壽險投資配置，從而提升金控整體投資收益。

三商壽於1993年由三商行(現三商投控)發起成立，成立初期以年輕清新的品牌形象，營運規模迅速成長。2000年時與美商MassMutual金融集團策略合作，引進其產品設計、投資、風險管理等先進的經營觀念，並更名為三商美邦人壽。

三商壽於2012年掛牌上市，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神穩健發展，目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司。三商壽擁有約11,000位員工，總保費居市場第7。三商壽的最大股東三商投控成立迄今已逾60年，投資經營橫跨零售、餐飲、家具、資訊、製藥等，經營風格殷實，是國內相當具知名度的綜合集團。

玉山金控董事長黃男州表示，壽險的加入是壯大金控版圖的重要里程，不僅有效的擴大資產規模及影響力，更可以打造以銀行、壽險、證券及投信在內的金融生態圈，提供以顧客為中心的完整產品服務。

他說，本案是合意併購，可望為股東、顧客、員工創造三贏，並且以百分之百換股進行合併，玉山金與三商壽的股東可共同分享合併後的經營成果；玉山將以正面積極的態度與三商壽團隊展開溝通及討論，包括員工相關權益等重要議題，共同攜手打造完整的產品與通路，提供顧客更全面、一站式的金融服務體驗。

黃男州也指出，本次併購案玉山內部組成超過50人的專案小組，並與專業的財務、精算、法律等領域專家顧問共同合作，進行詳細的盡職調查，並依循嚴謹的公司治理流程與相關法令規範，以「Affordable, Reasonable, Manageable」的ARM三大原則審慎進行，確保此交易規模是玉山可負擔的、交易條件是合理的、未來經營發展是可管理的。從三商壽的資產規模、營收規模、通路規模均是最適合玉山的保險公司，也符合玉山的長期發展策略。

