快訊／王大陸再現身地院！閃兵案求刑1年 消失的100萬跑去哪？撐傘快步進庭零回應
捲入「閃兵集團」造假體檢風暴的藝人王大陸，今（18日）上午再次現身新北地院出庭，畫面曝光，他左手撐傘、右手握著水瓶，在律師隨行下快步入內，面對「是否擔心被求刑1年」、「是否遭勒索」等連珠砲提問，全程沉默，態度相當低調。
王大陸今年2月被爆砸下360萬元向「閃兵集團」買免役資格，是近年最受矚目的藝人兵役逃逸案件。新北地檢指揮警方連續3波搜索約談後，依偽造文書罪向法院求刑1年，案件持續備受關注。
根據調查，主嫌陳志明長期靠「指點役男裝病」牟利，手法包括教人憋氣衝高血壓、甚至在醫院發放24小時血壓偵測器時，由自己或手下代揹，讓監測結果呈現「免役級」血壓。單筆收費從數十萬到數百萬元不等，可說是專業級「閃兵代辦」。
王大陸供稱，2024年透過朋友介紹，支付360萬元給陳志明「處理」兵役體檢。沒想到陳志明今在法庭上反咬一口，聲稱他只收260萬元，其中200萬元是到王家「一對一」收現，另60萬元則是匯款入帳，雙方金額說法出現明顯落差。
庭上，法官詢問陳志明是否要傳喚王大陸對質，他竟表示「不用」。反倒是公訴檢察官主動聲請傳喚，法官當場裁准，安排今日上午9點30分讓王大陸以被告身分接受主詰與反詰。
