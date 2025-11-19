快訊／王大陸砸360萬閃兵！閃兵團首腦喊冤只收260萬 今眼神空洞現身
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
藝人王大陸遭爆涉砸360萬找「閃兵集團」，但首腦供稱他實際只收到260萬元；由於雙方金額出現100萬元落差，為釐清事實，法官日前核准檢方聲請傳喚王大陸出庭對質。經新北檢3度搜索約談，王大陸遭檢方依偽造文書罪求刑1年。而王大陸在今（18）日稍早出庭受審。
回顧案件，新北地檢署自今年2月起偵辦閃兵案，起初針對藝人王大陸展開搜索，後續追出多名藝人涉案。據起訴書指出，閃兵集團主嫌陳志明因自身高血壓免役，熟悉役男體檢流程，自民國105年至今涉嫌收費指導役男憋氣影響血壓數據，甚至安排槍手代檢，協助多名役男取得「重度高血壓」診斷以逃避兵役。
今年6月偵結時，新北檢依妨害兵役治罪條例及公務員登載不實文書罪，起訴陳志明、王大陸等28人。新北地方法院上週開庭時，包括威廉、陳零九等9名藝人皆當庭認罪。今日再度召開準備程序庭，法院傳喚主嫌陳志明、共犯李名宸、張忠、林逸楷及傅姓役男等5人到庭，5人皆認罪。
不過，陳志明卻也在庭上表示，他僅向王大陸索取260萬元，其中60萬元以匯款支付，另200萬元則由王大陸親自面交，與王大陸先前供稱的360萬元版本出現明顯差距，對此檢察官為釐清疑慮，日前已聲請傳喚王大陸出庭作證，王大陸則在今日出庭受審。
