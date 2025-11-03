快訊／王子偷吃禁「粿」慘了！ 公司出面道歉：停止所有演藝活動

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

前啦啦隊女神粿粿婚變風波持續延燒，自丈夫范姜彥豐爆料她婚內出軌藝人王子（邱勝翊）後，雙方隔空互揭私密細節、火藥味濃。王子承認與粿粿關係「超越朋友」但否認介入婚姻；粿粿則坦承與王子「有踰矩行為」。事態延燒至今（3）日，王子所屬經紀公司再度發出聲明，宣告王子停止所有演藝活動。

前啦啦隊女神粿粿（圖左），被丈夫范姜彥豐爆料她婚內出軌藝人王子（圖右）。（圖／IG:meigo.c）

喜鵲娛樂聲明如下：

近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，估用社會資源，造成諸多打擾。在此，先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

即日起，喜鵲娛樂，停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排，對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。

於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責,勇於承擔。最後，再次感謝大家的關心。謝謝。

