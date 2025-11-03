快訊／王子偷吃粿粿慘了！喜鵲娛樂二度發聲 宣布「停止所有工作」

記者徐珮華／台北報導

王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，上月29日發聲坦承與女方「超過了朋友間應有的界線」，但否認破壞兩人家庭，女方則認了有踰矩行為並公開致歉。爭議延燒5日，王子經紀公司喜鵲娛樂今（3）日稍早二度發聲，宣布停止其所有演藝事業規劃與所有活動安排。

范姜彥豐（左起）怒控王子偷吃粿粿。（圖／翻攝自臉書）

喜鵲娛樂聲明全文：

近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源，造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。

廣告 廣告

對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。

於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。

最後，再次感謝大家的關心。謝謝。

更多三立新聞網報導

粿粿負擔8成家用！已婚男星「力挺范姜彥豐」喊：多出一點又怎樣？

王子偷吃粿粿「燒到弟弟邱宇辰」！首露面現蹤高雄 粉絲反應曝光

范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境

王子認了「越線關心粿粿」！老闆Summer陪同蕭敬騰露面 首鬆口現況

