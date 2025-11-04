快訊／王子再向范姜彥豐致歉「喊與粿粿共同面對」 欲分期付款賠償「但雙方共識不同」

王子再向范姜彥豐致歉。（翻攝自王子臉書）

粿粿與王子（邱勝翊）日近期爆出不倫戀，至今仍鬧得沸沸揚揚。王子今（4）日發聲再次向范姜彥豐致歉，並且說自己會跟粿粿共同面對並積極解決，他也提到與范姜彥豐、立達老闆謝先生共識不同，未達成大家的期待，最後他也拜託大家適可而止。

王子日前遭爆與粿粿不倫戀，他隨後也發聲明致歉，形象一落千丈，王子的經紀公司喜鵲娛樂則發出聲明說，停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，「我們深表歉意與遺憾」。於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔，並再次感謝大家的關心。

王子稍早也再次發出聲明，其全文如下：

王子聲明。（翻攝自臉書）

