快訊》王子慘了！粿王風波延燒 喜鵲娛樂二度發聲：全面停工

男星王子（邱勝翊）與女星粿粿因《全明星運動會》第三季結緣，近日遭粿粿丈夫范姜彥豐指控兩人爆發不倫情，引起輿論關注。對此，王子已在社群發文致歉，承認自己在關係中「確實有越界」。隨著風波擴大，王子所屬喜鵲娛樂今（3）日再度發布聲明，宣布即日起暫停他所有演藝工作。

喜鵲娛樂聲明全文：

近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源，造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。

對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。

於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。

最後，再次感謝大家的關心。謝謝。

