快訊／王子經紀公司「喜鵲娛樂」道歉了！聲明曝：會承擔

藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據。消息曝光後引發大量關注與討論，更有不少網友開始猜測兩人偷吃時間點。對此，王子在IG認了越界之後，所屬經紀公司也發布聲明道歉，指出會承擔應有之責任。













快訊／王子經紀公司「喜鵲娛樂」道歉了！聲明全文曝光：會承擔應有責任

王子遭范姜彥豐控訴介入家庭，范姜彥豐更稱自己握有粿粿與王子的關鍵證據。（圖／翻攝粿粿、王子IG）







喜鵲娛樂聲明全文如下：



本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。



本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。







