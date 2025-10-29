快訊／王子經紀公司「喜鵲娛樂」道歉了！聲明曝：會承擔
娛樂中心／綜合報導
藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據。消息曝光後引發大量關注與討論，更有不少網友開始猜測兩人偷吃時間點。對此，王子在IG認了越界之後，所屬經紀公司也發布聲明道歉，指出會承擔應有之責任。
王子遭范姜彥豐控訴介入家庭，范姜彥豐更稱自己握有粿粿與王子的關鍵證據。（圖／翻攝粿粿、王子IG）
喜鵲娛樂聲明全文如下：
本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。
本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。
原文出處：快訊／王子經紀公司「喜鵲娛樂」道歉了！聲明全文曝光：會承擔應有責任
更多民視新聞報導
王子將成新1代「時間管理大師」？讓網分析「關鍵可疑點」
粿粿與王子對話露餡網全喊噁！他問：對啪啪啪情有獨鐘？
粿粿喊「永遠一起」被抓包！起底王子IG：這時候就...
其他人也在看
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 3 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 43 分鐘前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 2 小時前
余祥銓妻曬全家福 「余天大女兒」罕露面超吸睛！
娛樂中心／江姿儀報導資深藝人余天愛妻李亞萍因肌膜炎導致軟骨磨損，需依靠輪椅行動，上下樓也得使用行動電梯輔助，甚至出席孫女抓周宴還因興奮激動到險些摔倒。今（27日）媳婦柔柔分享全家福，曝光75歲婆婆李亞萍的最新近況，余天大女兒余筱萍也罕見露面。民視 ・ 1 天前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 2 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
王子被爆當粿粿小王！過往情史曝光 僅認愛過香港女星鄧麗欣
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導粿粿和范姜彥豐日前才傳出婚變消息，不料今（29）日范姜彥豐突然在社群上發文指控，王子邱勝翊介入自己和粿粿的婚姻，讓他...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 11 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 22 小時前
夫唱婦隨2／演藝圈模範夫妻檔！柯大堡妻女力挺工作 嚴爵愛情事業兩得意
嚴爵當年以〈暫時的男朋友〉、〈好的事情〉等歌曲紅遍台灣歌壇，之後創立經紀公司「鮪魚肚影音」和當時的女友Jessie共同在演藝圈提攜後進。夫妻倆不僅聯手經營公司，也曾一起為旗下歌手陳華的活動多次站台。此外，嚴爵在2025年8月於社群媒體上分享喜訊，透露Jessie已經成功懷...CTWANT ・ 1 天前
威廉小杰爆閃兵「王子又被控出軌粿粿」網嚇喊：棒棒堂怎麼了
2025年棒棒堂睽違15年合體，讓當年的粉絲們陷入回憶殺，六棒合體錄製的節目還受到金鐘獎的肯定，未料卻爆出閃兵風波，今（29）日范姜彥豐更是直接點名老婆粿粿和王子婚內出軌，讓網友們大感震驚，直呼「棒棒堂是集體中邪嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
林又立甜曬婚紗照美翻 超大顆「方形鑽戒」
38歲辣模林又立27日被爆出懷孕，隨後便在自己的社群曬出多張婚紗照，證實已經結婚，她表示，「謝謝大家的祝福」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
76歲許紹雄傳病危！佘詩曼受訪落淚 急取消行程奔醫院探視
根據《香港01》報導，許紹雄從影逾50年，憑藉深厚演技與溫厚形象深植人心，突如其來的病況，令影迷錯愕。《延禧攻略》女星佘詩曼曾與許紹雄合作多部作品，27日她現身活動，被媒體問及許紹雄近況時，數度哽咽泛淚。她坦言早已得知對方病情，本計畫前往北京工作，但為了探望許...CTWANT ・ 1 天前
2025全球最愛韓國演員TOP 10出爐：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
19歲就想買房子！「硬存派」樂天琳妲10年存800萬 新青安首購汐止「買到過逝爸爸心儀的房子」樂當媽寶｜名人談房產
琳妲（林羿禎）在社群有破百萬粉絲，個人YouTube頻道也有22萬訂閱，現職是中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員，笑容甜美、熱愛表演的她，已經在啦啦隊場上12年，笑說自己是工作狂，賺錢是最大的興趣。除了啦啦隊跟演藝工作，她的斜槓事業做得有聲有色，無論是經營餐酒館跟火鍋店，還是成立電商品牌將流量變現，一路走來的她，是十足的拼命三娘，努力存錢10年，她也如願達成買房置產，與媽媽同住的夢想。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前