快訊／王子與粿粿爆不倫戀慘了！ 喜鵲娛樂宣布：即起停止所有事業規劃、活動安排

王子的經紀公司「喜鵲娛樂」宣布，即起停止所有事業規劃、活動安排。 （取自王子臉書）

范姜彥豐10月29日爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線，此事至今仍延燒。王子的經紀公司喜鵲娛樂今（3）日二度發聲，除了道歉外也宣布，「即起停止王子（邱勝翊）所有演藝事業規劃與所有活動安排」。

王子日前遭爆與粿粿不倫戀，他隨後也發聲明致歉，形象一落千丈，不僅有工作臨時喊卡，就連原本預定11月16日於上海舉行《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會上海站》也取消。

稍早，王子的經紀公司喜鵲娛樂發出聲明說，近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，占用社會資源，造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。

聲明中提到，即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，「我們深表歉意與遺憾」。於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔，並再次感謝大家的關心。

