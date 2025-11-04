快訊／王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對

娛樂中心／張予柔報導

前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。





快訊／王子道歉范姜彥豐「認賠償金額超出負荷」！喊出：和粿粿共同⾯對

王子發布新聲明。（圖／翻攝自IG＠王子）

王子聲明：





對不起，錯就是錯，沒有任何理由或藉口。

從一開始到現在，我都是真心面對。

在此風波發生前，協商會面的時候，我有親自向范姜先生當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額。

我在此公開、慎重地再次向范姜先生與粿粿道歉——對不起。

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的行為，對您造成了傷害，我對您和粿粿都非常抱歉。

一直以來，我沒有逃避。每一次協商，我都誠心誠意、毫無保留、全力配合溝通。

非常對不起，這份道歉來得不夠及時。

但當所有輿論鋪天蓋地而來，甚至夾雜許多不實、荒謬的報導與網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不確定是否有必要澄清。

因此這份聲明我一改再改，因為每天看起來，都有不同的事情需要澄清⋯⋯

直到今天，我決定無論如何，最重要的事情就是——一定要先正式、公開地向您道歉。

其實在您公開此事前，我就知道這件事總有一天會被揭露。

因此我沒有逃避，也不會逃避。

作為公眾人物犯錯，我早晚必須面對社會檢驗。

從一開始我找您見面協調時，每次與您的協商我都是真誠以對。

我的「對不起」是真的，我的鞠躬也是真的。

您與立達老闆謝先生的問題，我也一一回答。

您們需要我提出過去為家父清償債務的相關證明，我也完整、詳細地整理所有紀錄，

並在當天提供資料讓您了解，這個金額對我來說確實超出負荷。

我真的毫無保留，全力配合溝通。

因為這是我必須承擔的，也有與您們協調能否讓我分期付款，

但可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的。

所有的責難我都不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決。

真心感謝各界的關心與指正，讓大家失望了，對不起。

最後，請容我藉由這則聲明，拜託大家——

我能理解社會大眾對我的不滿，但有一些指控已經超乎我的想像，

甚至未來可能對受害者們造成二次傷害。

懇請大家，事實的責難止於我，我全權承擔；

但對於不實的流言蜚語，拜託大家適可而止。

對於范姜彥豐先生與粿粿，

我真的、真的很抱歉。

——邱勝翊









