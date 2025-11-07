快訊／王貞治預計再訪台！時間、行程曝光

王貞治2023年受邀出席「2022年亞洲棒球錦標賽」開幕儀式。（圖／棒協提供）





現任日本軟體銀行（SoftBank）會長、世界棒球傳奇人物王貞治先生，日前榮獲日本德仁天皇頒授「文化勳章」，以表彰其對日本體壇及文化發展的卓越貢獻。

中華棒球協會理事長辜仲諒特別致上誠摯祝賀，並表示王會長長年致力推動台日棒球交流，對台灣棒球發展貢獻良多。

適逢2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，王貞治所屬的軟體銀行鷹隊將於2026年2月來台，並與WBC中華隊進行熱身賽。辜仲諒特別邀請王貞治專程來台期間，給予中華隊指導，王貞治欣然允諾，表示：「只要身體狀況許可，非常樂意!」

此外，雙方也敲定屆時將特別安排一場由王貞治主講的「棒球講座」，期盼透過王貞治豐富的經驗與深厚的棒球智慧，與台灣棒球界分享交流，啟發更多棒球人。

事實上，王貞治與台灣情誼深厚，過去多次來台參與公益與體育活動。2023年，他更特地受邀出席「2022年亞洲棒球錦標賽」開幕儀式，為台灣首次啟用的臺北大巨蛋擔任開球嘉賓。

當時王會長曾表示：「大巨蛋將為台灣棒球帶來質的改變，這是台灣棒球的重要轉捩點，希望選手們更有自信爭取最高榮耀，也讓台灣有機會挑戰世界冠軍。」

事後證明王貞治先生的預言相當準確——2024年世界12強棒球錦標賽，中華隊於大巨蛋豪取五連勝晉級東京巨蛋，並最終打破日本隊國際賽27連勝紀錄，勇奪第三屆世界12強冠軍，成就台灣史上首座成棒世界冠軍榮耀。

展望2026年世界棒球經典賽，辜理事長表示，期盼中華隊能延續氣勢，與日本隊共同邁向決賽圈，不僅實現王貞治先生的期許，也再次讓世界看見台灣棒球的實力與驕傲。

