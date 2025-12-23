快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

王ADEN 台北跨年演唱會演出確定遭到取消。（圖／翻攝自王ADEN IG）





新生代男歌手王ADEN （王淯騰）憑藉〈想了你6次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉在年輕族群迅速走紅，豈料，近日他在校園演出到一半時，一位女同學突衝上台共舞，而王ADEN 竟蹲在舞台旁擺臭臉，影片曝光後，引發網友議論，更有不少網友向觀傳局陳情取消他的台北跨年演出，對此，觀傳局稍早也回應了。

有網友今（23）日在Threads發文指出，王ADEN近日在校園演唱會上，遇女學生衝台熱舞時停止表演、蹲地擺不悅表情，「事後澄清影片遭批態度不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象。希望觀傳局評估他是否適任2026台北最High新年城卡司。

對此，觀傳局稍早在貼文下方回應表示：「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」正式確定取消王ADEN跨年演出。



